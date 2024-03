Pronostico e quote Simona Halep – Paula Badosa Gibert | WTA Miami 19-03-2024

(Di martedì 19 marzo 2024) Anche se ormai è difficile fare una scommessa su questo match, abbiamo pensato che la sfida tra, ex numero 1 del Ranking WTA, e, ex numero 2, valga la pena di essere analizzata. La cosa più importante ovviamente è il ritorno della tennista rumena alle competizioni dopo che il TAS InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Iga Swiatek – Maria Sakkari è stata la Finale di Indian Well 2022 con la polacca che si impose facilmente per 6-4, 6-1. Nel 2022 si arresero entrambe in semi Finale rispettivamente contro Elena ... (infobetting)

Pronostici League Two, quote e statistiche di Bradford City-Notts County - Al " Valley Parade" si affrontano due squadre che hanno poco da chiedere a quest'ultima parte di stagione. Sia il Bradford City (quindicesimo) che il Notts County (diciasettesimo) sono posizionate ...corrieredellosport

Europa League, Milan favorito sulla Roma - Le quote per il passaggio del turno danno i bergamaschi in semifinale a 4.00 volte la posta, con gli inglesi, determinati a dare il massimo prima dell'addio del tecnico tedesco, che a 1.22 hanno un ...gioconews

Potenza-Picerno, quote e Pronostico del derby lucano - La 32ª giornata del girone C di Serie C va in archivio con il derby lucano: Potenza-Picerno. La squadra allenata da Marchionni cerca la rivincita dopo aver perso per 3-1 la sfida del girone d'andata ...tuttosport