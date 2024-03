Promozione | la Portuense perde Melandri e spera di riaverlo per le gare della post season Mesola spera | addio playoff per la Comacchiese

(Di martedì 19 marzo 2024) Ilcala il poker e si avvicina alle posizioni di testa. I castellani si sono imi nel derby a un Casumaro incerottato, ma che ha reso ugualmente la vita difficile ai biancazzurri: due volte in vantaggio e due volte rimontati, per poi cedere cammin facendo. In evidenza Tommaso Pittaluga, autore di una doppietta e di una prestazione sopra le righe, vero uomo squadra. Il capitano ha portato il bottino personale a quota otto, uno in più di quelli realizzati l’anno scorso nell’intero campionato. E dire che le premesse non erano incoraggianti: "Era cominciata malissimo – racconta il capitano goleador – una gomitata mi aveva aperto una ferita al labbro, che era andato penzoloni, una ferita che ha richiesto quattro punti di sutura, che mi sono stati applicati nel Pronto Soccorso di Porto Viro. Sono comunque riuscito a giocare e credo di aver dato ...

Promozione. Pari per la Portuense a Castenaso. Ma Melandri esce per infortunio

