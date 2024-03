Il quarantenne si era radicalizzato in carcere e aveva manifestato l’intenzione di sacrificarsi per “punire gli infedeli” (ilgiornale)

«Progettava un attentato di matrice jihadista in Trentino»: condannato un perito chimico di 22 anni - TRENTO - Prima condanna in Trentino per terrorismo internazionale legato all'Isis. Mines Hodza, 22 anni, italiano di origini kosovare ...msn

Scoperta cellula neonazista: «Così Progettava attentati» - Nostalgici nazisti, legati a un’associazione eversiva di estrema destra e pronti a compiere atti terroristici. È l’identikit dei cinque uomini destinatari della ...ilmattino

Arrestati tre palestinesi, Progettavano un attentato in Cisgiordania - Contro l' insediamento israeliano di Avnei Hefetz. I tre sono accusati anche di proselitismo e propaganda (ANSA) ...ansa