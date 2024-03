Produrre meno | l' unica via per salvare l' agricoltura e noi stessi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 19 marzo 2024) Lavorare, lavorare tutti. Una volta era lo slogan della sinistra extraparlamentare. Con gli anni, poi, diversi Paesi hanno cominciato a sperimentare questa strada – e non si tratta di regimi comunisti! – e ora lo stesso tema del digital e dell’Intelligenza Artificiale pone con forza la necessità di lavoraretendendo – questa la sfida – a lavorare tutti (o alil più possibile).Lo stesso dilemma, anche con aspetti in parte differenti, si pone nel mondo della produzione. Parliamo in particolare della produzione agricola in cui la concorrenza tra Paesi con standard lavorativi avanzati pagano la concorrenza con quelli in cui gli standard e le garanzie sia per i lavoratori che per l’ambiente sono assolutamente molto, moltostringenti. Le battaglie (cicliche) degli agricoltori Le battaglie degli ...