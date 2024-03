Procedimento disciplinare della Rai per il giornalista del Tg2 dopo la gaffe su Fiorello

(Di martedì 19 marzo 2024) Nell’edizione delle 13 del Tg2, ilPiergiorgio Giacovazzo – ignaro di essere ancora in onda – ha fatto un commento molto discutibile sue sua figlia (che stamani hanno cantato insieme a Viva Rai Due). A poche ore di distanza dallache è virale sui social, i vertici Rai hanno preso una decisione su quello che è accaduto. Roberto Sergio ha dato mandato ad unper il volto del Tg2. “In riferimento al commento inappropriato e del tutto gratuito fatto dal conduttore del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo a propositoperformance difiglia a ‘Viva Rai2!’, l’ad Roberto Sergio ha dato mandato di avviare un”. Per il momento il ...

