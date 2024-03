Primavera sempre più 80’s | torna il piumino smanicato

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 19 marzo 2024) Life&People.it Un capospalla che permette di divertirsi con abbinamenti fantasiosi, mantenendo un inconfondibile carattere casual: un must degli anni ’80, il, reinterpretato in chiave moderna senza perdere il suo appeal storico, è pronto a riprendersi la scena. Piace alle celebrities, uomini e donne: i modelli tra cui scegliere sono moltissimi, a seconda dello stile che si vuole imprimere al proprio look. Quarant’anni fa era più di un semplice indumento, un vero e proprio emblema culturale, specialmente a Milano, dove i giovani paninari lo indossavano come distintivo di appartenenza. Oggi, benché la sua silhouette non abbia subito modifiche significative, – designpiù classici e semplici -, sono comunque svariate le proposte di stagione: capi super lussuosi Prada, Celine e Dior e alternative più sportive ...