Prima di fare rifornimento | c’è questo semplice gesto da seguire in auto | ti salva la vita

(Di martedì 19 marzo 2024) Oltre apreventivo, è importantealcune regole di sicurezza fondamentali durante ildel veicolo Forse ti è capitato di osservare o sentire parlare dimobilisti che,di rifornire il proprio veicolo, fanno un piccolo. Questa pratica, apparentemente strana o persino superstiziosa, ha in realtà una giustificazione molto concreta dietro di sé. È un’abitudine di sicurezza che puòla differenza. Cosadidi carburante – (cityrumors.it)è unquasi quotidiano per molti di noi. Dipende dall’utilizzo che facciamo del nostro mezzo. E, ahinoi, ...

Il ciclo in alcune donne è anticipato da perdite marroncine che possono destare qualche preoccupazione. Ma Cosa sono queste macchie e quando devono allertarci? Lo abbiamo chiesto alla Dottoressa ... (iodonna)

Tempo di studiare nuove combinazioni di stile. Con la bella stagione in rapido avvicinamento, il cambio dell’armadio che incombe e una moltitudine di nuove tendenze da seguire, perdere la bussola ... (iodonna)

Daniela Maggio, la mamma di Giogiò Prima dell'udienza: «Giustizia o faremo la rivoluzione civile» - «Vogliamo la giustizia, se non ci sarà faremo la rivoluzione civile». Lo ha gridato al megafono la mamma di Giovanbattista Cutolo, conosciuto da tutti come Giogiò, il ...ilmessaggero

Chiara Ferragni, sua la Prima dedica per il compleanno di Leone: «Diventare tua mamma il momento più magico della vita» - Oggi è un giorno speciale per la famiglia di Chiara Ferragni e Fedez, oltre a essere la festa del papà, è anche il sesto compleanno del loro primogenito, Leone. In attesa ...leggo

Tornano le Battaglia: anticipazioni, novità e trama della Prima puntata di Studio Battaglia 2 - Tornano le avvocate di Studio Battaglia. La seconda stagione della fiction di Rai 1 parte stasera con i primi due episodi. Protagoniste sempre Marina (Lunetta Savino) e le sue figlie: Anna (Barbora ...style.corriere