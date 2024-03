Prima Categoria Il Frugesport strappa un punto all’Edelweiss Pari anche per Faenza

(Di martedì 19 marzo 2024) Termina intà il big match del girone G di: ilchiude 2-2 con Edelweiss grazie alla rete di Resta (foto) nel finale. In coda 2-0 del Fosso Ghiaia all’Azzurra. Nel girone E, la Virtuspareggia 0-0 a Dozza., 25ª giornata. Girone G: Pol. 2000-Carpena 1-1 (16’ st Rrushi (C), 34’ st rig. Filipi), Edelweiss-2-2 (44’ pt Di Giueppe, 3’ st Brandino (E), 18’ st Mingozzi (E), 43’ st Resta), F. Ghiaia-A. Romagna 2-0 (41’ pt Bellenghi, 35’ st Sassi), Modigliana-Savarna 3-1 (35’ pt Garavini (S), 13’ st e 22’ st rig. L. Bertocchi, 45’ st Sow), Pianta-Sp. Predappio 0-0, R. Fusignano-Meldola 0-4 (1’ pt De Pascalis, 30’ st Rinaldini, 37’ st De Pascalis, 42’ st Giardini), S. Vittore-Santagata 5-1 (9’ pt Sintoni, 12’ pt Totaro, 36’ pt ...

Campogalliano, trionfo da record - Il Campogalliano trionfa in Seconda Categoria con 4 gare di anticipo, riportando la squadra in Prima Categoria dopo 22 anni. Dominio assoluto con record di vittorie e gol, celebrato anche da Stefano ...ilrestodelcarlino

Prima e seconda Categoria. Cqs, tre punti d’oro. Bagarre in vetta - Verdetto anticipato per il Pescia in Prima Categoria, mentre la lotta si fa serrata. In Seconda, l'Atletico Casini Spedalino resta in testa, ma la Virtus Montale si avvicina. Il Cintolese e la ...lanazione

Prima Categoria. Centese, festa vicina. Brinda anche il gruppo juniores - "A tre giornate dalla fine siamo primi anche a livello giovanile ... mai la Juniores regionale della Centese aveva vinto il campionato regionale di Categoria".ilrestodelcarlino