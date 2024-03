Prima categoria Centese | festa vicina Brinda anche il gruppo juniores

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) A sei gare dal termine del campionato laguida ilF con sette punti di vantaggio sulle inseguitrici. E’ stato un turno favorevole, in particolare la X Martiri è naufragata a Nonantola, una sconfitta con effetti pesanti sulle speranze di vittoria finale della formazione di Porotto, una sconfitta sicuramente propiziata dall’espulsione di Marku e dalle tre assenze in giocatori chiave come Pallara, Manfredini e Aleotti, ma erauna sfida tra la seconda e la penultima in classifica, divise dalla bellezza di 29 punti. Un passo falso che potrebbe rivelarsi decisivo. A Cento hanno già messo in fresco lo spumante: "Sono molto contento di come si stanno mettendo le cose – commenta il presidente del club biancoceleste, Alberto Fava – Il traguardo si av, sette punti sono un buon margine di vantaggio, ma il ...