Prenotazioni a rilento | Pasqua | hotel al 60% Va meglio il 25 aprile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Arezzo, 19 marzo 2024 – Ancora ferme al 60% ledelle strutture alberghiere per il weekend di. Vaper il lungo ponte del 25, ma il 2024 fatica a bissare i numeri dell’anno scorso. Nonostante questo il bicchiere è mezzo pieno per l’assessore al turismo del Comune di Arezzo Simone Chierici che guarda con fiducia alla stagione primaverile. «Per quanto riguarda lapiù o meno siamo intorno al 60% dell’occupazione alberghiera – spiega Chierici - fare un confronto con laprecedente è improprio perché quest’anno la festività viene prima e molto si giocherà nellelast minute. Molto dipenderà anche dal meteo, il 31 marzo potrebbe essere caldo come nevicare, molte persone aspettano di essere sotto data per ...