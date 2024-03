Preghiera della sera 19 Marzo 2024 | “San Giuseppe intercedi per me”

(Di martedì 19 marzo 2024) “Sanper me”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Siti preistorici, castelli, affreschi: l’altra faccia della Valle d’Aosta - Sei millenni di storia ai piedi delle Alpi, testimonianze incastonate nelle pietre e nelle architetture che raccontano la valle oltre le vette imbiancate ...quotidiano

Strage in famiglia ad Altavilla, il legale della coppia: "Non sono due fanatici" - Hanno manifestato la volontà di essere sentiti dall’autorità giudiziaria per poter ricostruire quanto successo nella villa e ribadire che i fatti non sono avvenuti come li ha descritti la figlia di Gi ...gazzettadelsud

Il corpo di Santa Lucia a dicembre a Siracusa e in processione per l’Ottava, ma il 21 dicembre - ma prima percorsi di Preghiera, mostre, convegni, la visita delle reliquie, caratterizzeranno l’Anno Luciano indetto dall’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto. “In Luce ambulamus ...siracusanews