(Di martedì 19 marzo 2024) Siamo in Francia, nella diocesi di Rodez, precisamente a Villefranchede-Rouergue. Quest’uomo sta solo cercando di fare il suo lavoro quando un incedente minaccia la sua incolumità. Disperato allora si rivolge alla Verginee le chiede di aiutarlo. La suanon rimane inascoltata e Lei manda aiutanti molto speciali! La strada è fangosa, le ... L'articolo proviene da La Luce di

Maria Santissima non è indifferente al dolore della persecuzione che affligge il popolo, e dà un segno chiaro della sua partecipazione materna e sofferta. Ricostruiamo i fatti. Uno dei Vescovi ... (lalucedimaria)

Tre diversi destinatari, altrettanti diversi messaggi: quello che vive Cotignac è davvero incredibile, e segna la sua storia e quella di tutta la Francia. Di tanto in tanto la Vergine Maria si ... (lalucedimaria)

“Maria prega per me”. Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché ... (lalucedimaria)

Veglia di Preghiera in memoria dei missionari martiri - Nella nostra Diocesi, proprio domenica 24, si terrà dunque una veglia di Preghiera in memoria dei missionari martiri ... anche testimonianze sulla vita e l’impegno per i poveri di Maria Ida Paolotti, ...luccaindiretta

Preghiera a Maria, 19 marzo. Tredici imponenti figure celesti soccorrono l’uomo in pericolo - Il Vescovo inoltre decide di far erigere nel luogo dove il carretto si è bloccato un Santuario così da permettere la diffusione della devozione a Maria che prende il nome di Madonna delle tredici ...lalucedimaria

Giornata dei missionari, veglia di Preghiera a Viareggio - Nella nostra Diocesi, proprio domenica 24 marzo, si terrà dunque una veglia di Preghiera in memoria dei missionari martiri ... anche testimonianze sulla vita e l’impegno per i poveri di Maria Ida ...versiliatoday