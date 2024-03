Prato | per le giornate Fai di primavera ecco le visite guidate a Il Fabbricone

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 - Porte aperte ai luoghi custodi della storia e del dinamismo di. Sabato 23 e domenica 24 marzo appuntamento con leFAI didedicate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico italiano. “Da quasi 50 anni - sottolinea Rosita Galanti, presidente regionale FAI Toscana - la nostra mission è sensibilizzare la collettività nella tutela del patrimonio di storia e di storie che fanno grande l’Italia. Questo è un impegno di tutti, perché ognuno può fare la propria parte sostenendo il FAI”. Sabato 23 e domenica 24 marzo, dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso alle 17), sono proposteal “”, lo stabilimento produttivo e i teatrie Fabbrichino (via Ferdinando Targetti, ...

Prato , 18 marzo 2024 - Ammonta a 5.400 Euro la donazione effettuata a OAMI Casa Bandera grazie all’evento “Fashion Show Dinner , il gusto della moda”, tenuto al Mercato Coperto di via Giordano ... (lanazione)

Arezzo , 19 marzo 2024 – Altra netta Vittoria quella conquistata sabato dal Club Arezzo in trasferta a Prato per 3-0, Vittoria amara per un altro grave infortunio rimediato, questa volta a farne le ... (lanazione)

Eroi della quotidianità, domani l'incontro con Mattarella - Alle 16.30 al Quirinale i trenta cavalieri commendatori e ufficiali al Merito della Repubblica premiati per impegno civile, dedizione al bene comune e testimonianza dei valori repubblicani ...adnkronos

Autostrada A11: chiusa per una notte la stazione di Prato est - ROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 marzo 2024, sarà chiusa la stazione di Prato est, in entrata ...firenzepost

Pistoiese-Prato, le info sui biglietti del derby - Domenica va in scena al “Marcello Melani” il derby fra Pistoiese e Prato, valevole per la 28° giornata del Girone D di Serie D Il derby fra Pistoiese e Prato si avvicina. Domenica (calcio d’avvio in p ...pistoiasport