Prato | Ilaria Bugetti candidata sindaco del Pd

Ilaria Bugetti, consigliera regionale, sarà la candidata a sindaco del Pd. L'ufficializzazione è attesa nella direzione convocata per domani alle 21, dopo il vertice di oggi fra il segretario provinciale Marco Biagioni, che ha proposto il suo nome, il sindaco Matteo Biffoni, il deputato Marco Furfaro, numero due nazionale, e il segretario regionale Emiliano Fossi. Decisiva anche la spinta della segreteria nazionale. L'accordo fra le varie anime dem prevederebbe una continuità nel rinnovamento nella prossima giunta in caso di vittoria alle elezioni. In particolare il vicesindaco Simone Faggi potrebbe essere confermato, mentre saranno valorizzati i giovani dem.

