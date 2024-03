Polonia-Estonia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 19 marzo 2024) Giovedì 21 marzo 2024, alle ore 20.45, presso il National Stadium di Varsavia, si giocherà, match valido per la semifinale playoff Euro 2024. Scopriamo come arrivano le due compagini e le: LE ULTIME Usciti agli ottavi di finale nell’ultimo Mondiale contro la Francia, i polacchi puntano a rifarsi. Ma per farlo dovranno necessariamente qualificarsi per Euro 2024, iniziando vincere questa semifinale che li vedono favoriti. Nel girone eliminatorio, la nazionale di Probierz ha ottenuto dodici punti, dietro ad Albania e Repubblica Ceca. Nell’ultimo match è arrivato il pareggio contro i Cechi per 2-2 Vincitori del gruppo 2 della Lega D di Nations League, gli estoni hanno ottenuto un solo pareggio nel girone di qualificazione ad ...