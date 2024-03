Polittico di Piero della Francesca ricomposto dopo 555 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Smembrato a fine Cinquecento, torna a ricomporsi per la prima volta da allora ilagostiniano realizzato daper l'altare maggiorechiesa degli agostiniani a Borgo San Sepolcro nell'Aretino fra il 1454 e il 1469. Lo fa al museo Poldi Pezzoli di Milano che è riuscito a riunire le 8 tavole conosciute (la tavola centrale e gran partepresono andate disperse), unendo al suo San Nicola da Tolentino, San Giovevangelista, la Crocifissione, Santa Monica e San Leonardo in arrivo dalla Frick Collection di New York, il Sant'Agostino del Museo de Arte Antiga di Lisbona, il San Michele ArcangeloNational Gallery, e Sant'Apollonia dalla National Gallery of Art di Washington. E ora le espone ...