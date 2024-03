Politicamente scorretto su donne e gay | la pazza vita di Karl Lagerfeld in una serie tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Pungente, diretto,scorrettissimo, libero: oggi avremmo un gran bisogno di personaggi così, anche cattivi se vogliamo, che non si fanno chiudere il becco da diktat di ogni tipo in fatto di linguaggio e . Per fortuna unatv ci restituirà, forse, quel croccante cinismo che ha reso celebre lo stilista tedesco, scomparso nel 2019 a Parigi a 85 anni, al di là delle sue creazioni di moda. Disney+ ha annunciato che l'attesadrama originale in 6 episodi Becoming(precedentemente intitolata Kaiser), prodotta da Gaumont e Jour Premier, debutterà con tutti gli episodi il 7 giugno 2024, in esclusiva su Disney+ a livello internazionale e su Hulu negli Stati Uniti. BATTUTE FULMINANTI La ...