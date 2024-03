Più competenze contro gli hacker Ibm lancia la cyber academy a Roma

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 19 marzo 2024) Un’università per lasecurity, dove imprenditori, manager e professionisti possono imparare a proteggere le proprie attività dagli attacchi informatici, vero e proprio incubo di ogni impresa o amministrazione. Ibm ricosì sulla sicurezza nel web aprendo ala sua terza, a due passi da Piazza di Spagna. A oggi, di hub dedicati alla protezione informatica ce ne sono altri due, a Washington e Bangalore, a cui ora si aggiunge quello capitolino, in via Due macelli, dotato persino di untheatre dove è stato allestito un laboratorio interattivo che ha simulato per gli ospiti e i giornalisti convenuti alla presentazione dell’, l’esperienza di un’intromissione malevola, andando a ricreare un attacco informatico reale per testare le ...