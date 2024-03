Pittella risponde alla bufera | “Volevo solo far capire come sono stato trattato”

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 19 marzo 2024) Marcello, ex governatore e dirigente nazionale di Azione, ha chiesto pubblicamente scusa per l'”iperbole” sugli ebrei, pronunciata in un audio privato inviato ai suoi compagni di partito. “dispiaciuto per il fraintendimento e mi scuso con chi può essersi offeso.farchi, per anni, si è adoperato L'articolo proviene da Il Difforme.