Pistocchi | «Acerbi-Juan Jesus | la storia si chiuderà così in un caso»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 19 marzo 2024) Maurizioha parlato delrelativo al presunto insulto razzista che Francescoavrebbe rivolto anel corso di Inter-Napoli.– Queste le parole di Mauriziosu Twitter. “Di questa sporca faccenda, alla fine, rimarrà solo la brutta figura. Sul campo l’arbitro La Penna non ha sentito niente, non ha preso provvedimenti disciplinari e non ha scritto niente a referto. Se la Procura Federale non ha trovato immagini-tv che possano avvalorare la tesi dio quella di, per consentire al Giudice Sportivo di sentenziare, lasicon un non luogo a procedere. E, come è già successo in passato, il mondo del calcio chiude ...