Piemonte | Rossi Pd | ‘5 Stelle mai voluto alleanza | ma nostra porta resta aperta’**

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Per noi il cantiereaperto come lo è sempre stato sin dal luglio scorso. Ci siamo rivolti con pari dignità a tutte le forze alternative al centrodestra. Abbiamo cercato instancabilmente un’larga. Alcuni hanno risposto di sì, altri non hanno riposto. Ma laè sempre aperta”. Domenico, segretario regionale del Pd Piemonte, risponde così all’Adnkronos confermando la volontà dei dem di provare fino all’ultimo ad allargare la coalizione che sfiderà Alberto Cirio. I 5piemontesi prima e ieri Giuseppe Conte hanno però chiuso ogni confronto. O ci sono ancora margini? “La verità è che loro non hanno maifare la coalizione con noi”. Aver lanciato la candidatura di Gianna Pentenero è stata giudicata come ...

Tagli Pnrr, l’assessore alla sanità del Piemonte Luigi Icardi: «In corso interlocuzione con il governo, in Piemonte interventi garantiti» - ma anche grazie alle risorse Inail che per il Piemonte ammontano a oltre 1,6 miliardi. Per quanto riguarda le strutture (Cto, Borgomanero, Asti, Tortona, Acqui Terme, Pinerolo, Alessandria) citate in ...ideawebtv

Tagli PNRR, l'assessore alla sanità Icardi: "In corso interlocuzione con il governo, in Piemonte interventi garantiti" - "Sono attualmente in corso le gare per la progettazione degli ospedali di Ivrea e Cambiano, e sono già assegnate, con progettazione in corso, quelle dei nosocomi di Savigliano e Torino Nord (Pellerina ...valsesianotizie

Sanità Piemonte, l’assessore Icardi interviene su liste d’attesa, tagli PNRR e psicologo delle cure primarie - «Esami e prestazioni per i pazienti cronici (circa il 60 per cento delle attuali prescrizioni di classe P) saranno esclusi dal Cup e gestiti con percorsi ...atnews