Piantedosi avvia procedura per sciogliere Comune di Bari per mafia | Decaro | “Dichiarazione di guerra”

Una mossa con tempistiche quantomeno sospette, alla vigilia delle elezioni comunali. Così perfino un profilo politicamente mite come il sindaco di Bari Antonio Decaro , questa volta, non si tiene e ... (ilfattoquotidiano)

I ministri dell’Interno e della Giustizia condannano, il Garante dei detenuti avvia verifiche. La richiesta di rinvio a giudizio per un episodio di tortura contestato a dieci agenti per le violenze ... (ilfattoquotidiano)