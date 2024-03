Piano forestale 2024 | in servizio 65 operai a tempo determinato

(Di martedì 19 marzo 2024) Caserta. Sono sessantacinque gliche da oggi e per 179 giornate lavorative affiancheranno i quattrodici colleghi ainper l’attuazione del. Il progetto, per un importo totale di 2.210.000 euro finanziati dalla Regione Campania, riguarda la prevenzione degli incendi boschivi e del rischio idrogeologico, mediante lavori di bonifica montana e collinare, lavori di presidio idraulico ed altre specifiche azioni, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi connessi al cambiamento climatico. A dare il benvenuto agliforestali nella Sala Riunioni del Palazzo della Provincia c’erano i consiglieri Michele Falco e Giuseppe Guida, delegati rispettivamente alla ...

Approvato il Piano Antincendio Boschivo del Parco Sirente Velino - Uno strumento in più a difesa del Parco Sirente Velino, approvato il primo Piano Antincendio Boschivo. Il Piano è stato redatto dal tecnico incaricato, il dottor Mario di Bartolo, e dal Direttore del ...laquilablog

Piano forestale della Provincia di Caserta: 65 nuovi operai a tempo indeterminato - “Buon lavoro ai nostri operai forestali – ha detto il presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca in un messaggio inviato dal Belgio, dove è ...pupia.tv

Lavori non autorizzati su terreno sottoposto a vincolo paesaggistico: sequestrata l'area - Non sono sfuggiti agli occhi dei Carabinieri Forestali i lavori di dissodamento che si stavano eseguendo in contrada “Falascusa” in agro del ...msn