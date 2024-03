‘Photographer’ | Cristina Mittermeier | «Storie per ricordare quanto è essenziale l’Oceano»

(Di martedì 19 marzo 2024) Dal 19 marzo su Disney+ arriva Photographer, una docuserie in sei episodi realizzata dai registi Jimmy Chin e Chai Vasarhelyi. Photographer guida il pubblico in un viaggio al fianco dei più straordinari narratori visivi del mondo. Ogni episodio, della durata di un’ora, segue la vita di un fotografo iconico, dai primi anni della sua infanzia e carriera fino alla sua vita e alle sue imprese attuali. A partire dae Paul Nicklen – biologi marini e coppia anche nella vita – che da anni esplorano le profondità marine per sensibilizzare sulle bellezze del nostro pianeta e anche sui danni generati dalla specie umana. «È stato strano raccontarsi. – ci dice subito– È difficile, soprattutto per una fotografa introversa come me, essere di fronte a una telecamera. Nello stesso tempo è ...

