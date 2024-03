Petrolio | anticipazioni | servizi e inchieste della puntata del 19 marzo 2024 su Rai 3

(Di martedì 19 marzo 2024)è il programma di Duilio Giammaria in onda questa sera, 19, alle ore 21.20 su Rai 3. Ogni settimana un grande tema di attualità, nazionale e internazionale, letto attraverso un’approfondita inchiesta giornalistica. Un programma in cui reportage,e racconti di vita, seguendo una precisa linea narrativa, conducono lo spettatore – sgombrando il campo da inutili o dannose disinformazioni – alla comprensione di un fenomeno, altrimenti poco leggibile. Vediamo insieme ledi oggi.La ricercafelicità può passare anche per un farmaco? La diffusione degli psicofarmaci è in costante aumento in tutto il mondo, e il rischio che siano a disposizione anche senza prescrizione medica rende ...

Tutto pronto per la seconda puntata di “ Petrolio ”, il programma di approfondimento presentato da Duilio Giammaria in prima serata su Rai3 . Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata in ... (superguidatv)

"Stasera c'è Cattelan... su Rai 2", alle 23.35 su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata di martedì 19 marzo - “Stasera c’è Cattelan…su Rai2”, saranno ospiti Il Volo, Pierpaolo Spollon, Francesco Costa e Cosmo. Martedì sera 19 marzo alle 23.35 e mercoledì sera 20 marzo alle 23.10 su Rai 2. Il late night show ...globalist

Ozempic, il farmaco per diabetici va a ruba: «Anche se sei magro perdi 4 chili senza soffrire, lo usano tutti» - E se per dimagrire bastasse un clic Ozempic, farmaco pensato per i diabetici, è la nuova moda per chi vuole perdere peso in fretta e senza soffrire. Il farmaco promette di risolvere per sempre i prob ...informazione

Petrolio, anticipazioni del 12 marzo: su Rai 3 i farmaci per il diabete e il loro corretto utilizzo - Martedì 12 marzo 2024, alle 21.20 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata di Petrolio, il programma di approfondimento condotto da Duilio Gianmaria: ecco tutte le anticipazioni. Petrolio, le ...informazione