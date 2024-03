(Di martedì 19 marzo 2024) “Il piano didiCapitale prevede l’arrivo di 800 agenti di Polizia Locale indel2025. Questa è certamente una buona notizia, per il Corpo e per la città. Tuttavia le esigenze dell’Amministrazione richiedono tanto un’implementazione di questo piano, legato alla Polizia Locale, quanto il rafforzamento di altri settori quali quello amministrativo e quello educativo-scolastico. A tal proposito, al fine di liberare spazi assunzionali ad oggi limitati da una normativa eccessivamente restrittiva per, potrebbe essere utile ripercorrere quanto fatto nella precedente consiliatura quando, per derogare agli stringenti vincoli che gravavano sull’Amministrazione Capitolina, pensammo all’utilizzo dei fondi ex art. 208 del codice della strada, grazie ai quali fu possibile ampliare ...

approvato dalla Giunta il piano triennale delle assunzioni 2024-2026, un atto che permette all’ente di dotarsi già per l’anno in corso di 25 nuovi dipendenti che vanno a incrementare la dotazione di ... (lortica)

Arezzo , 13 marzo 2024 – Approvato dalla Giunta il piano triennale delle assunzioni 2024-2026, un atto che permette all’ente di dotarsi già per l’anno in corso di 25 nuovi dipendenti che vanno a ... (lanazione)

Personale, assunzioni a Roma – De Santis (CR): “Urge individuare soluzioni straordinarie in vista del Giubileo” - “Il piano di assunzioni di Roma Capitale prevede l’arrivo di 800 agenti di Polizia Locale in vista del Giubileo 2025. Questa è certamente una buona notizia, per il Corpo e per la città. Tuttavia le es ...italiasera

Si Cobas ad Azienda Dulbecco: potenziare turnazione notturna del plesso Pugliese - l Si Cobas Calabria chiede all’amministrazione del AOU Renato Dulbecco con le prossime e urgenti assunzioni di Personale Oss (operatore socio-sanitario) nel plesso Pugliese c’è da potenziare la ...catanzaroinforma

Scuola, Anief: progetti Pnrr a rischio se non si confermano gli Ata fino a giugno e non si riduce la precarietà - “I nodi da sciogliere per gestire con efficacia i progetti in atto – spiega Pacifico – riguardano innanzitutto la carenza di Personale: se una cattedra ... procedure concorsuali per le successive ...finanza.repubblica