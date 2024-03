Perseguitata dall' ex fidanzato | lo sfogo | L' effetto Giulia Cecchettin è già svanito

Giorni difficili sul territorio pontino per ciò che riguarda la violenza sulle donne. Storie di maltrattamenti e di uomini aggressivi che spesso non si rassegnano alla fine delle relazioni: non solo ... (ilcorrieredellacitta)

Neonazisti condannati. La propaganda on line e le bugie sulla Shoah: "Messaggi pericolosi" - Non si sono mai pentiti. Anzi, hanno "rivendicato l’attività di propaganda incriminata, salvo poi dichiararsi di fatto “perseguitati” dalla Digos per via delle loro idee". Idee che per il gup Cristian ...ilgiorno

"Meloni mi cacciò dalla tv perché non le interessa la lotta alla mafia". L'ultimo delirio di Saviano - Nel giorno in cui ricorrono i trent'anni dall'omicidio di don Giuseppe Diana, assassinato dalla camorra a Casal di Principe per il suo impegno contro la criminalità organizzata, lo scrittore pensa ...ilgiornale

Badia Polesine, segue e perseguita l’ex compagna: arrestato un 49enne - L’uomo ha violato il divieto di avvicinamento. La donna si è dovuta rifugiare in un bar e richiedere l’intervento dei carabinieri ...ilrestodelcarlino