Perché Sinner avrà due ‘alleati’ americani per provare a superare Alcaraz nel ranking a Miami

(Di martedì 19 marzo 2024) Dopo lo scontro diretto arrivato in semifinale ad Indian Wells, che ha sorriso ad, asarà a distanza la sfida per il numero 2 ATP tra Jannike lo spagnolo Carlos: i due potranno sfidarsi soltanto in finale. La distanza in graduatoria tra i due, 495 punti, unita alla differenza degli scarti relativi al torneo del 2023, con l’azzurro che perderà 240 punti in più dell’iberico consente addi partire in Florida con 735 punti di margine sull’italiano. Tradotto in soldoni vuol dire che, per operare il sorpasso,dovrà vincere ae sperare chenon arrivi in semifinale. Quali potrebbero essere gli alleati dell’azzurro, in grado di sbarrare la strada allo spagnolo entro i quarti di finale? Guardando il ...