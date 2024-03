“Perché non ha pianto” Grande Fratello | Paolo eliminato | la reazione di Letizia La scoperta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 19 marzo 2024)Masella ha dovuto abbandonare la casa del, il concorrente è statodurante un televoto flash nel corso della puntata del 18 marzo, che ha poi portato all’elezione di Massimiliano Varrese come terzo finalista. Prima di lui è stata Anita la concorrente a dover abbandonare la casa dopo il risultato del televoto contro Greta, Simona e Sergio. In tarda serata un altro addio grazie al televoto flash. Ad avere la peggio è statoMasella, finito al televoto insieme a Giuseppe Garibaldi, salvato dal pubblico a casa anche per via della sua nuova vicinanza con Beatrice Luzzi. Il macellaio ha condiviso quasi tutto il suo percorso conPetris, che è diventata a tutti gli effetti la sua fidanzata, con cui vorrebbe costruire un futuro anche lontano dalle ...