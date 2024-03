Perché la Copa America è negli Stati Uniti?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 19 marzo 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Gliospiteranno la2024 nel giugno di quest’anno, nonostante non siano membri della confederazione calcistica sudna CONMEBOL. Ma mentre i paesi al di fuori del Sudsonoregolarmente invitati a giocare nelladal 1993, quando gli organizzatori hanno ampliato il torneo a 12 squadre, è stato meno comune per una nazione al di fuori del Sudospitare effettivamente il torneo. In effetti, glihanno giocato in quattroprima di quest’estate, mentre il Messico in 10. Solo una volta una delle due nazioni ha effettivamente ...