Perché il cinema deve continuare a vivere

(Di martedì 19 marzo 2024) Se si parla di futuro, bisognerebbe investire anche sui giovani talenti. È quasi un atto dovuto. Chi ha detto che solo i grandi nomi altisonanti non fanno rischiare un tonfo al box office? Al pubblico piacciono le novità, fatte di storie originali, di sentimenti e di ironia. Almeno per una volta vogliamo avere il coraggio di cambiare, di osservare con attenzione le storie che scrivono gli sceneggiatori e i registi che hanno studiato e creduto in questo mestiere, invece di archiviare le “pratiche”, senza averle neanche lette? Cominciamo a invertire alcune regole per evadere dalle solite noiose abitudini, dove realtà e finzione si sovrappongono in un'atmosfera complice e dannosa per il futuro dei giovani autori. La sfida e il coraggio che ci vuole in questo mestiere è...Donna! Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente della 19° edizione di Cortinametraggio, di cui è direttore Niccolò ...