Perché il celebre stilista ha scelto di abbandonare il suo brand omonimo? E cosa succederà adesso?

(Di martedì 19 marzo 2024) «L’industria della moda sta morendo nella sua stessa tomba. Persone come Dries ne mantengono viva la fiamma. Lui è un tesoro e dovrebbe essere trattato come tale». Così afferma Iris Apfel, figura sacra dello stile che si è serenamente spenta meno di un mese fa, nel documovie Dries (2017) ritratto intimo del designer Dries Van Noten, che oggi ha ufficialmente dato le dimissioni da direttore creativo della sua linea eponima. Avremo così capi, accessori, profumi, occhiali da sole e vario merchandising firmati Dries Van Noten: ma senza Dries. Non sappiamo molto di come siano andate le cose, ed è troppo presto per puntare indici accusatori contro qualcuno o qual, ma – potere della memoria – ci siamo ricordati che in un’intervista al quotidiano WWD del 2013, il ...