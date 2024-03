Perché dovremmo essere felici quando un designer sceglie di ritirarsi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 19 marzo 2024) Dopo 38 anni di carriera e oltre 100 collezioni, Dries Van Noten ha scelto di uscire di scena. Come ha scritto in una lettera pubblicata questa mattina, ilbelga presenterà la sua ultima collezione maschile a giugno, lasciando poi la creazione di quella successiva al suo design team. Nel futuro, ha confermato Van Noten, arriverà una nuova guida creativa a portare avanti il marchio. «Mi sono preparato a questo momento per un po' di tempo e sento che è arrivato il momento di lasciare spazio a una nuova generazione di talenti che possano portare la loro visione al marchio» ha detto ilcommentando quella che è stata una notizia sicuramente inaspettata, ma non per questo negativa. Certo,undel calibro di Dries Van Notendi uscire di scena, di negarci la possibilità ...