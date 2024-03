“Per prendere l’antibiotico serve l’ispezione ginecologica” | medico denunciato da 7 donne

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 19 marzo 2024) Approfittava della sua posizione professionale per molestare sessualmente leche si recavano nell’ambulatorio in cui lavorava come guardia medica. Così E.A.N.quarantunenne originario del Camerun ma residente in provincia di Varese, ha ricevuto la seconda ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale aggravata dal gip di Milano, Cristian Mariani, in accoglimento della richiesta della pm Alessia Menegazzo, titolare delle indagini con i colleghi di Lodi. Si tratterebbe di “un violentatore seriale privo di freni inibitori”, sono le motivazioni del gip, che aggiunge come l’uomo avrebbe violentato le proprie pazienti “utilizzando metodi fraudolenti e repentini per superare la loro resistenza” e “con abuso della professione medica”. La guardia medica era già finita agli arresti domiciliari nell’ottobre scorso, dopo che quattro ...