(Di martedì 19 marzo 2024). Falsa. Cosìha “bollato” la ovviamente vera e drammaticagrafia deiche il 18 marzo 2020 trasportavano ledelle vittime difuori. Un problema, scrive Bresciaoggi, nato dall’associazione dell’immagine con unanews sulle elezioni a Varsavia. Sta di fatto che ieri, anniversario di quel giorno, l’immagine sui social adesso veniva automaticamente bollata come “falsa”. La questione è stata portata all’attenzione del Commissario Agcom Massimiliano Capitanio dall’onorevole Simona Bordonali (Lega) e dall’europarlamentare Angelo Ciocca. La richiesta è cheriveda l’automatismo e sblocchi l’immagine bollata come “news”. Lae il ...

"Se non ci evolviamo, ci estinguiamo". Parole forti quelle di Alessandro Belli, capogruppo della Lega a Pioltello, a sostegno della decisione dell'istituto Iqbal Masih di chiudere per la fine del ... (orizzontescuola)

Per Meta la foto dei camion militari con le bare dei morti di Covid a Bergamo è “fake” - Fake. Falsa. Così Meta ha “bollato” la ovviamente vera e drammatica fotografia dei camion militari che il 18 marzo 2020 trasportavano le bare delle vittime di Covid fuori Bergamo. Un problema, scrive ...ilfattoquotidiano

“Bandidos”, spionaggio e ironia in Messico - Arrivata il 13 marzo su Netflix, la serie in 7 episodi è una produzione per metà messicana e per metà statunitense che ha già colpito il pubblico per i suoi aspetti irresistibili che mescolano lo ...sorrisi

Fondi europei per le armi, appello di 14 Paesi alla Bei. Gentiloni: «Bisogna sbrigarsi» - E che, quindi, anche la Banca europea per gli investimenti (la Bei con sede a Lussemburgo, una sorta di Cassa e depositi e prestiti Ue) debba adesso indossare l’elmetto e finanziare progetti per la ...ilgazzettino