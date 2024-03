(Di martedì 19 marzo 2024) L’incertezza sulla data deldi Atalanta-rischia di condizionare tutte la corsa per le posizioni europee. E rischia di penalizzare fortemente la Dea. Che arrivava a questa gara con l’organico al completo, senza infortuni o squalifiche e con un serbatoio di energie ancora ad alto livello. Tra due mesi ovviamente le condizioni saranno diverse e intanto, al netto della tara di una partita da recuperare, la corsa Champions sembra una salita stile Everest, con il Bologna quarto avanti di sette lunghezze e la Roma quinta a quattro punti. Con appunto l’incertezza di unche, calendario alla mano, potrà avvenire solo ainoltrato. E forse, realisticamente, solo a fine. Sicuramente ad aprile non si potrà giocare perché i turni infrasettimanali sono già assegnati, ...

Hanno rischiato di morire al largo di Zuwara, in Libia, 45 dei migranti che sbarcheranno domani a Marina di Carrara. Erano in 75 sulla piccola barca quando nella notte si è rovesciata e loro sono ... (lanazione)

Restauro dei libri antichi. Dalle pagine di ‘Viaggi’ un aiuto alla Malatestiana - Grazie alla vendita del volume di racconti promosso dagli Amici della biblioteca, sono stati raccolti 6.500 euro per il recupero dei codici.ilrestodelcarlino

Per il recupero con la Fiorentina si andrà a maggio - L’incertezza sulla data del recupero di Atalanta-Fiorentina rischia di condizionare tutte la corsa per le posizioni europee. E rischia di penalizzare fortemente la Dea. Che arrivava a questa gara con ...ilgiorno

Hera e Chef Express: si parte - Ampliata la collaborazione per il recupero di oli esausti trasformati in biocarburante, con obiettivo di estendere il monitoraggio dei rifiuti organici a nuovi locali in Emilia-Romagna. Al via una ...ilrestodelcarlino