Pensione per i più giovani | tutte le nuove istruzioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 marzo 2024 – Coloro che hanno cominciato a lavorare dal primo gennaio 1996 e che, dunque, hanno il primo contributo versato da quella data in avanti hanno da quest’annoregole con le quali fare i conti per il pensionamento, secondo le formule previste dalla riforma Dini e da quella Fornero del 2011. A fare il punto sui nuovi requisiti previsti dallo scorso primo gennaio è l’Inps in una circolare pubblicata in questi giorni.di vecchiaia contributiva Dal 1° gennaio 2024, il requisito di importo soglia per l’accesso alladi vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale, il cui valore provvisorio per l’anno 2024 è pari a 534,41 euro. Si ricorda che il diritto alladi vecchiaia si consegue al perfezionamento del requisito anagrafico di 67 anni (per i bienni 2023-2024 e ...