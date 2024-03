Pensilina in piazza Saffi a Forlì | lavori al via per smontarla

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 - Sono cominciati nella mattinata di oggi iper lo smontaggio delladi. L'operazione avrà un costo complessivo di 250mila euro e prevede una futura ricollocazione in un luogo ancora da individuare (ma si pensava alla zona antistante il liceo artistico e musicale). Al posto dellaè previsto l'arrivo di un palco che rimarrà stabilmente inper tutto il periodo estivo. L'operazione fa discutere i forlivesi e un buono specchio delle opinioni più comuni è evidente confrontandosi con coloro che si sono trovati inper osservare il cantiere: alcuni sono soddisfatti per la rimozione per ragioni estetiche, ma c'è chi contesta la sua sostituzione con un palco, ugualmente impattante; altri ...

