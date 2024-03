Pensava che a governare fosse la sua pochette | Meloni stronca Conte al Senato | urla dai banchi della sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Una giornata infuocata in aula al, dove a parlare è Giorgiacon le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si terrà nei prossimi giorni. Nel primo intervento, il presidente del Consiglio ha rivendicato la bontà del patto con la Tunisia, snocciolando le cifre di Frontex che certificano un drastico calo degli sbarchi di migranti. Dunque il secco "no" a chi, come Emmanuel Macron, parla di un intervento direttoNato in Ucraina. "Siamo assolutamente contrari, si rischierebbe un'escalation". Poi a Palazzo Madama il dibattito, al quale hanno fatto seguito le repliche. A tutto campo e durissima, il premier ha subito messo nel ministro le opposizioni: "Bisogna essere fieri dei risultati economici che l'Italia sta raccontando in queste settimane: record occupazionale, ...