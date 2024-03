Pechino Express 11 | una viaggiatrice svela | “Antonella Fiordelisi? È stata una grande scoperta”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 19 marzo 2024) Barbara Petrillo ha partecipato all’undicesima edizione di, il game show targato Sky condotto da Costantino della Gherardesca e Gianluca Fru. La conduttrice, insieme all’ex velina Maddalena Corvaglia, ha formato la coppia de Le Amiche, che con il resto del cast ha percorso la “Rotta del Dragone” tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. Barbara, parlando della recente esperienza nel reality show in alcune Instagram stories, hato se ha litigato o meno con la sua compagna d’avventura o con altri concorrenti: Scannarsi no, mi sembra eccessivo. Io penso che le persone che hai intorno si dividano in due grandi categorie: quelle di cui non ti interessa, che non stimi, quindi non ti fai neanche il sangue amaro, e quelle di cui ti interessa. Persone che ti piacciono, con le quali si può discutere ma arrivare a scannarsi no. ...