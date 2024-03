Pd terrorizzato di perdere Firenze | rivolta per la mossa indecente sulla sicurezza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 19 marzo 2024) Attaccare il questore per nascondere le proprie mancanze. Il Pd fiorentino, dopo aver compreso che la campagna elettorale per Palazzo Vecchio si deciderà su viabilità e, prova a buttarla in caciara. I dem sono consapevoli che la solita, banale, patetica tattica con Eike Schmidt, antifascista dichiarato, non funzionerà. E così gli strateghi sinistri hanno provato ad accusare il governo Meloni di aver trasformato alcune zone diin un sobborgo sudamericano. I recenti, gravissimi episodi di sangue dell'ultima settimana, il vergognoso spettacolo della stazione di Santa Maria Novella e del parco delle Cascine, l'utilizzo degli agenti di polizia locale, relegati, nella stragrande maggioranza dei casi, a meri elevatori di multe stradali sono scelte che i dem pagheranno senza dubbio in cabina elettorale. Consapevoli di questa ovvietà, i ...