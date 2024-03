Paura sulla Cristoforo Colombo | pino cade su due auto

(Di martedì 19 marzo 2024) 19 marzo 2024- Un grosso albero è caduto su viaa Roma centrando duein movimento. E’ accaduto all’altezza di viale Asia all’Eur. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Al momento si segnala un ferito che non sarebbe grave. Il tratto di strada dove è caduto ilè stato chiuso al traffico, in entrambe le direzioni. Viaè un’arteria stradale di grande scorrimento che collega la Capitale al litorale di Ostia. Fonte: Ansa ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Paura sulla Cristoforo Colombo a Roma, albero crolla sulle auto FOTO - Un grosso albero è caduto in via Cristoforo Colombo a Roma centrando due auto. E’ accaduto all’altezza di viale Asia, a poche centinaia di metri dall’obelisco dell’Eur e dal laghetto. Nell’incidente è ...blitzquotidiano

Alone in the Dark – Recensione - Alone in the Dark | Recensione | Il nostro Gabriele Barducci ha fatto un salto nel passato con il reboot di Alone in the Dark.thegamesmachine

Va a fuoco la carta nel terrazzo, Paura in un appartamento a Porto Recanati - PORTO RECANATI - I vigili del fuoco sono intervenuti, questa mattina (19 marzo) alle 11 circa, per l’incendio di materiale cartaceo sul terrazzo di un’abitazione a Porto Recanati. La squadra dei ...corriereadriatico