Dal 20 al 24 marzo si svolgeranno a Montreal, in Canada , i campionati del mondo di pattinaggio di figura che concludono questa stagione già ricca di soddisfazioni per gli atleti dell’Icelab di ... (bergamonews)

Tanti protagonisti, nessun reale favorito. Quella delle coppie sarà senza ombra di dubbio la gara con più variabili ai Campionati Mondiali 2024 di Pattinaggio artistico , rassegna in programma in ... (oasport)

Scattano domani, per poi concludersi sabato 23, i Mondiali 2024 di Pattinaggio di figura presso il Bell Centre di Montreal . In Canada l’Italia si presenta con l’obiettivo di confermare i piazzamenti ... (sportface)

Pattinaggio: Mondiali figura. 11 azzurri sul ghiaccio di Montreal - La rassegna iridata torna in Canada dopo l'edizione annullata del 2020 causa Covid ROMA (ITALPRESS) - Da domani, mercoledì 20 marzo, il Bell ...sport.tiscali

Pattinaggio artistico, Mondiali 2024: equilibrio precario nelle coppie. Conti-Macii e Beccari Guarise a caccia del podio - Tanti protagonisti, nessun reale favorito. Quella delle coppie sarà senza ombra di dubbio la gara con più variabili ai Campionati Mondiali 2024 di Pattinaggio artistico, rassegna in programma in Canad ...oasport

Al via in Canada i Mondiali di Pattinaggio di figura. I “bergamaschi” puntano alle medaglie - Dal 20 al 24 marzo si svolgeranno a Montreal, in Canada, i campionati del mondo di Pattinaggio di figura che concludono questa stagione già ricca di soddisfazioni per gli atleti dell’Icelab di Bergamo ...bergamonews