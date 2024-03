Pattinaggio artistico | le speranze di medaglia dell’Italia ai Mondiali 2024 Tutto su danza e coppie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) L’obiettivo è difficile e ambizioso, ma anche tremendamente affascinante. Dopo la grande edizione del 2023 la Nazionale italiana dipunta ancora a conquistare due medaglie ai Campionatidi, evento pianificato dal 20 al 24 marzo in quel di Montrèal, in Canada. Così come lo scorso anno, i nostri ragazzi punterannosullasul ghiaccio e sulled’, due gare che potrebbero dare risvolti molto diversi. Nel primo caso infatti le gerarchie ci parlano di un più che possibile metallo per Charlène Guignard-Marco Fabbri, binomio che l’anno scorso ha ottenuto un brillante argento, piazzamento nel mirino anche quest’anno. Difficile infatti pensare di ...