(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – Una, anzi due corsie di emergenza per chi ha necessitàdi ottenere un nuovo. Considerate le lunghe attese e le difficoltà per prenotare un appuntamento che hanno caratterizzato il periodo post Covid, anche aattuando le disposizioni emanate a livello centrale dal Dipartimento di pubblica sicurezza, è stato messo a disposizione degli utenti un servizio per la prenotazione degli appuntamenti in somma urgenza, destinando ulteriori agenti all’ufficio passaporti per la gestione di queste pratiche. Carlos Gawronski Per chi avrà un’urgenza inferiore ai 30 giorni, sarà possibile sul sito della polizia compilare un apposito modulo, allegando la documentazione che dimostri l’urgenza, prenotando un appuntamento in tempi più stretti. Allo scopo è stato destinato l’ex ufficio ...

Il servizio permette di ottenere il documento in tempi decisamente più rapidi rispetto a quello ordinario, a patto che sussistano precise condizioni. Ecco quali (ilgiornale)

Monza , 19 marzo 2024 – Un'agenda Prioritaria per il rilascio dei passaporti. È l'ultima novità attivata dalla Questura di Monza e della Brianza a seguito dell’iniziativa predisposta dal Ministero ... (ilgiorno)

Asti, procedura on line per i passaporti urgenti - Da qualche giorno la Questura di Asti, in attuazione delle innovazioni e direttive ministeriali, ha rimodulato la gestione del servizio con l’obiettivo di ...gazzettadasti

L’agenda online per avere il Passaporto urgente - La Questura di Firenze ha attivato un'agenda online per prenotare appuntamenti prioritari per il rilascio di passaporti urgenti entro 30 giorni. È possibile consultare disponibilità e compilare moduli ...lanazione

Passaporto urgente: come averlo a Bologna, la nuova procedura - Bologna, 19 marzo 2024 – Una, anzi due corsie di emergenza per chi ha necessità urgente di ottenere un nuovo Passaporto. Considerate le lunghe attese e le difficoltà per prenotare un appuntamento che ...ilrestodelcarlino