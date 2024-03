Passaporti | la Questura corre Un altro open day straordinario e 4mila documenti al mese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Ladi Monza e della Brianza nel 2023 ha aumentato dell’85% il numero dirilasciati: 47.970 nel 2023, rispetto ai 25.930 del 2022. In media vengono acquisite circa 300 pratiche al giorno e rilasciati mensilmente 4.000. Nel 2023 circa 7.000sono stati rilasciati tramite la procedura d’urgenza, ovvero senza appuntamento. L’attesa per il ritiro del passaporto dalla presentazione dell’istanza è di 7 giorni e in ogni caso prima della data di partenza prevista. Ma ancora non basta, anche se l’ingorgo creatosi all’indomani della nascita delladi Monza e Brianza nel 2019 (sugli uffici di Monza all’improvviso piovvero le esigenze di quasi 870mila abitanti) si sta finalmente sciogliendo. Il grande impegno del personale dellavede il ...