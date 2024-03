Pasquino | “Pasticcio lucano nel Centrosinistra Un errore pure il No di Speranza”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 19 marzo 2024) Gianfranco, professore emerito di Scienza politica all’Università di Bologna, come giudica quanto è avvenuto in Basilicata nel? “è unche le forze in campo si meritano. Qualcuno fa promesse che non può realizzare, qualcuno non mantiene gli accordi presi, qualcuno non sa cosa vuole. Forse chi se lo merita meno è la segretaria del Pd, Elly Schlein, ma se lo merita un po’ anche lei. Era troppo convinta di riuscire a fare cose difficilissime. Mettere insieme Giuseppe Conte e Carlo Calenda, due persone con un ego molto gonfio di sé, è un’operazione spericolata”. Perché lei dice se lo sono meritato? “Non si costruiscono così le alleanze. In maniera impasticciata e all’ultimo momento. Ma lentamente, cercando di trovare il candidato che vada bene per tutti. Un candidato possibilmente che abbia un minimo di ...