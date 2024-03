(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. – (Adnkronos) – Salgono idimentre il prezzosi èzzato, arrestando la vertiginosa crescita dello scorso anno (maggiore del 20% su tutti i tipi di). Ledi, invece, vedono un incremento deidi circa il 7,4% rispetto al 2023. Anche queste come lesono caratterizzate da una forchetta di prezzo piuttosto ampia: infatti, i prodotti più cari sul fronteraggiungono, al chilo, quasi i 140 euro in più rispetto al prezzo meno caro. E’ quanto emerge dall’indagine annuale disu ...

L'uovo di cioccolato fondente è un prodotto che spesso viene considerato la versione per adulti dell'uovo di Pasqua , ma in realtà ci sono anche molti bimbi che lo apprezzano soprattutto se non si ... (gamberorosso)

Pasqua, per Altroconsumo stabili i prezzi delle colombe aumentano prezzi per uova del +7,4% - Anche per capire quanto spenderemo per le uova di Pasqua l'indagine ha rilevato i prezzi in 20 punti vendita della Grande distribuzione organizzata e in cinque shop online. Tra i prodotti considerati, ...adnkronos

Pasqua e primavera 2024, la top ten delle mete italiane e estere secondo Airbnb - Gite fuori porta, ultime sciate e la continua ricerca di destinazioni lontane dai sentieri più battuti: per Pasqua le tendenze di viaggio degli italiani secondo Airbnb sono soprattutto queste. Il ...repubblica

Novità minicrociere per i ponti primaverili di Avalon Waterways in Europa - Saranno tre le principali rotte europee di Avalon Waterways per i ponti primaverili: Pasqua, 25 aprile e 1° maggio. “Apriamo la stagione con la crociera dei Tulipani, da sette notti tra Olanda e ...travelquotidiano