Pasqua e Settimana Santa 2024 | programmazione su Tv2000

(Di martedì 19 marzo 2024) questo mistero è grande – Credit:In diretta dal 28 marzo, giovedì santo, al 1 aprile, lunedì dell’Angelo anche su Radio InBlu2000. Film: Gesù di Nazaret di Franco Zeffirelli e Risorto di Kevin Reynoldsspeciale di(canale 28 e 157 Sky) dedicata alla. L’emittente della Cei trasmette le seguenti dirette con Papa Francesco: giovedì 28 marzo alle ore 9.30 la Messa del Crisma e alle 16 dalla Casa Circondariale Femminile di Rebibbia la Messa in Coena Domini; venerdì 29 alle ore 17 la celebrazione della Passione e alle 21.15 la Via Crucis dal Colosseo; sabato 30 alle ore 19.30 dalla Basilica vaticana la Vegliale; domenica 31 alle ore 10 la Messa diseguita dalla benedizione ‘Urbi et Orbi’ dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro; ...

Roma, 13 marzo 2024 – Manca ancora una settimana all’inizio ufficiale della primavera , con l’equinozio che cadrà alle 4.06 di mercoledì prossimo, 20 marzo (non il 21, mi raccomando). Ma se per la ... (quotidiano)

Settimana Santa a Cagliari, processioni anche con Sant’Efisio - Via ai riti della Settimana Santa a Cagliari ... Sabato 30 è il giorno dedicato alle rappresentazioni del rito di Su Scravamentu. Poi la Pasqua con S'Incontru e di nuovo Sant'Efisio in processione ...unionesarda

Cagliari, presentati a Palazzo Bacaredda i riti della Settimana Santa - I riti della Settimana Santa a Cagliari non sono soltanto manifestazioni di devozione religiosa, ma costituiscono un ...sardiniapost

Kate Middleton tornerà in pubblico a Pasqua Ecco il piano per il rientro ufficiale della principessa e chi è la squadra che lavora "24 ore sue 24" - Ciò arriva poche ore dopo che The Sun ha rivelato in esclusiva le riprese video di Kate e William durante un'uscita al negozio di Windsor Farm durante il fine Settimana ... ritornare alla ribalta la ...ilmessaggero