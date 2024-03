Pasini alza il muro della difesa | Abbiamo reagito alla grande

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 19 marzo 2024) Tra le note più positive nella sfida con la Torres, c’è senza dubbio Nicola: contro i sardi, il centrale di Chiavenna è stato protagonista, assieme al compagno di reparto Davide Mondonico, di una prestazione maiuscola, nella quale ha fatto valere tutta la sua esperienza nella categoria. Un pareggio che da molto morale in vistavolata finale, soprattutto perché arrivato contro la secondaclasse: "Nel golTorres c’è stato Dametto che purtroppo è saltato da solo, sono situazioni su cui bisogna lavorare, perché le palle inattive sono troppo importanti.molto benerete subita e cisempre creduto: tante volte andavamo sotto e non sapevamo come reagire, subendo anche il secondo gol, ma oggi la reazione ...